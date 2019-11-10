Волейболисты «Кузбасса» впервые выиграли Суперкубок России

«Кузбасс» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги с казанским «Зенитом» — 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:23). В этой встрече также разыгрывался Суперкубок России, и кемеровские волейболисты впервые стали его обладателями.
«Игра получилась отличной, ребята проявили характер. Не так просто было выйти на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня. Пришлось перебороть эмоции, и игроки отлично потрудились. Хочу, чтобы они всегда могли наслаждаться игрой, как в этом матче», — приводит слова главного тренера кемеровчан Георге Крету сайт «Кузбасса».
После встречи прошла церемония награждения победителей Суперкубка.
Фото доступно на странице «Кузбасса» в «Твиттере».
«Поздравляю «Кузбасс», они были лучше, поэтому заслуженно победили. Сейчас больше слов у меня нет, есть только эмоции. Понимаю, что на эмоциях лучше ничего не говорить. Мы движемся дальше, у нас в Новосибирске сейчас будет тяжёлый выезд — полуфинал Кубка России, и это наша следующая цель и задача. «Кузбасс» сегодня очень хорошо принимал, мы подавали сегодня прилично, и реализация под 70% — это сумасшедшие цифры, которые говорят о многом», — отметил после встречи тренер казанцев Алексей Вербов.
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