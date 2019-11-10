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Техно-номер с переодеванием. Видео показательного проката Щербаковой в Китае

Техно-номер с переодеванием. Видео показательного проката Щербаковой в Китае
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательным номером на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Она начала прокат в кимоно под этнические мотивы, которые сменились электронной музыкой одновременно с трансформацией образа спортсменки.

15-летняя россиянка в Чунцине выиграла короткую программу (73,51), а в произвольной подтвердила лидерство, получив от судей 152,53 балла. Благодаря такому успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Видео показательной программы Щербаковой доступно на сайте Первого канала.

Второй на Гран-при Китая стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовая награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). Россиянка Софья Самодурова стала пятой (185,29).

Щербакова прокомментировала выступление в Китае и выход в финал Гран-при
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