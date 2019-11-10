Техно-номер с переодеванием. Видео показательного проката Щербаковой в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательным номером на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Она начала прокат в кимоно под этнические мотивы, которые сменились электронной музыкой одновременно с трансформацией образа спортсменки.
15-летняя россиянка в Чунцине выиграла короткую программу (73,51), а в произвольной подтвердила лидерство, получив от судей 152,53 балла. Благодаря такому успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
Видео показательной программы Щербаковой доступно на сайте Первого канала.
Второй на Гран-при Китая стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовая награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). Россиянка Софья Самодурова стала пятой (185,29).
- 10 ноября 2019
-
13:54
-
13:33
-
12:46
-
12:18
-
12:16
-
12:03
-
11:47
-
11:47
-
10:41
-
10:05
-
09:46
- 9 ноября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:34
-
21:39
-
21:17
-
20:43
-
20:03
-
19:48
-
19:13
-
18:52
-
18:18
-
17:59
-
17:29
-
16:58
-
16:45
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:32