Плющенко и Рудковская рассказали о кризисе в семье

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская рассказали о кризисе в семье. По словам супруги, фигурист стал домоседом и не хочет посещать звёздные мероприятия. Подробности конфликта Плющенко и Рудковская сообщили во время реалити-шоу «ЯнаСупер».
«Яна как была электровеником, так и осталась. А я изменился, стал иначе смотреть на жизнь. Перестал появляться на мероприятиях, люблю быть дома, посмотреть кино, поваляться в кровати», — цитирует Плющенко Star Hit.
Фигурист признался, что у них нередко случаются скандалы по поводу разных взглядов на образ жизни. Однажды он сильно поругался с женой, потому что не хотел идти на одну из премий, где был абсолютно не нужен. В итоге, чтобы не обижать супруга, она пообещала купить ему и сыну автодом, который пригодится во время гастролей и путешествий по России.
«Женя совсем хочет на «кордон» (загородные угодья в 200 километрах от Петербурга. – Прим. «Чемпионата»), к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи», — пожаловалась Рудковская.
Плющенко же заявил, что теперь каждый уик-энд собирается проводить в любимом месте, куда с удовольствием зовёт и Яну с любимым сыном.
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