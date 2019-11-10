Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала об отношении к японской кухне, а также заявила, что подумывает открыть ресторан.

«Пока что езжу по Японии, смотрю, как всё устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, думаю.



Суп рамён очень вкусный, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей. Всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это моё любимое блюдо из Японии», — сказала Загитова в интервью японскому ТВ.

Запись интервью доступна в YouTube.

Алина выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября. На этапе во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице, Алёне Косторной.