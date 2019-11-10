Загитова: я соревнуюсь не с другими девушками, а сама с собой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась ожиданиями от выступления на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии. А также отметила, что главной соперницей считает себя.
«Первый раз буду выступать на NHK Trophy, но не первый раз — в Японии. Знаю, что публика тут встречает очень тепло. Поездка в Японию для меня всегда радостное событие.
Соревнуюсь не с другими девушками, а с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы всё получилось. Буду стараться максимально передать образ, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле», – сказала Загитова в интервью японскому ТВ.
Запись доступна на странице Alina Zagitova – Queen Of Ice в YouTube.
Алина выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября. На этапе во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице, Алёне Косторной.
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