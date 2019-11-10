Туктамышева: не в моём характере долго переживать и загружаться

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги выступления на Гран-при Китая, где после ошибки в короткой программе она удачно исполнила произвольную и стала бронзовым призёром.

«Могла лучше откатать короткую программу, конечно. Это принесло бы мне немного больше баллов и возможность попасть в финал Гран-при, поэтому эмоции двоякие. Произвольная получилась хорошей, но третьему месту я была не очень рада. Но сама виновата. Не в моём характере и стиле долго переживать и загружаться. Работаем дальше. Наслаждение от произвольной программы превысило злость на себя, которая была в короткой, поэтому закончила с хорошими эмоциями.

Вернуться к старой произвольной решила после этапа Гран-при в Америке. Тогда я откатала программу практически чисто, но не было удовлетворения от проката. Подумала, если у меня есть запасной вариант, классная программа, которую я обожаю, то почему бы её не вернуть. Алексей Николаевич Мишин сразу согласился. И сразу получилось, я кайфовала и рада, что получилось вернуть эту программу.

В короткой программе, может быть, перегорела как-то или очень хотела хорошо откатать. Лишние мысли начали посещать мою дурацкую голову, которая мне иногда мешает.

Всё повлияло, конечно. Знала, что я в хорошей форме, очень хотела сделать. Но в итоге получился такой вот результат. На лёд нужно всегда выходить с холодной головой, спокойным и уверенным. А когда даже чуть-чуть идёт какой-то сбой, то всё сразу усложняется.

В зале была очень крутая энергетика. Чувствовала поддержку и эмоции людей. Это помогло откатать произвольную программу эмоционально и с отдачей, хотела, чтобы люди наслаждались, чтобы пошёл энергетический обмен между нами. Мне писали сообщения, что стали болеть за меня после чемпионата мира 2015 года и приехали сюда специально ради меня.

Сейчас надо готовиться к следующим соревнованиям. Они, наверное, будут проходить в Загребе. Я на сто процентов ещё не уверена, но в планах они есть. А дальше чемпионат России — самый важный старт в этом сезоне. Изменений в контенте пока не планируем, будем добиваться чистоты исполнения, чтобы я в любом состоянии шла и делала», — сказала Туктамышева ФФККР.