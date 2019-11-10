«Астраханочка» обыграла «Тюрингер» в квалификации Кубка ЕГФ
Гандболистки «Астраханочки» на своей площадке победили немецкий «Тюрингер» в первом матче третьего квалификационного раунда Кубка EHF со счётом 28:25.
Самой результативной в составе российской команды стала Карина Сабирова, забившая семь мячей. Карина не доиграла матч, получив красную карточку на последней минуте игры за три двухминутных удаления. 5 раз у хозяек площадки отличилась Анна Кочетова, по 4 мяча забили Кристина Тарасова и Карина Ёжикова. В составе соперниц Ивета Корешова отличилась 8 раз.
Ответная встреча пройдёт в Нордхаузене (Германия)в субботу, 16 ноября.
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Третий квалификационный раунд
Первый матч
«Астраханочка» (Россия) — «Тюрингер» (Германия) — 28:25 (14:12).
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