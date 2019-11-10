Шестаков: следующий этап — включение самбо в олимпийскую программу

В Южной Корее завершился чемпионат мира по самбо. В турнире, проходившем в Чхонджу с 8 по 10 ноября, приняли участие более 500 участников из 80 стран мира. Российская команда, состоящая из 27 спортсменов, уверенно победила в командном зачёте, завоевав самое большое количество медалей. Генеральным партнёром чемпионата мира по самбо выступила компания «Роснефть».

Особую значимость 43-й чемпионат мира получил после того, как самбо было признано олимпийским видом спорта. Это в своей речи отметил президент международной федерации самбо Василий Шестаков.

«Следующий этап для нас — получение постоянного признания и включения в олимпийскую программу. По тому, как международный комитет оценивает продвижение самбо в мире, у нас есть все шансы стать полноценным олимпийским видом спорта. Этот чемпионат отличается от других тем, что он является первым после признания Международным олимпийским комитетом. Конечно, все приехали с воодушевлением и с огромным желанием участвовать в этих соревнованиях, тренироваться и готовиться дальше. Все ждут, когда самбо будет включено в программу олимпийских игр. Вы видите, что СМИ тоже стали обращать внимание. Мы даже подумать не могли, когда начинали проводить чемпионаты мира по самбо, что 68 стран будут транслировать происходящее в прямом эфире. Это для нас очень большое событие», — заключил Шестаков.

По итогам турнира россияне завоевали 25 из 27 комплектов наград: 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Монголии (2-1-8), третье — команда Украины (2-0-4).