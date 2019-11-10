«Лада» разгромила «Звезду» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

Завершились два первых матча третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ среди женских команд. В поединке российских команд тольяттинская «Лада» на выезде с крупным счётом победила звенигородскую «Звезду» — 36:24. Самой результативной у победительниц стала Елена Михайличенко — 9 голов. Ответная встреча состоится 16 ноября.
«Кубань» на выезде уступила венгерскому «Эрду» со счётом 32:39. Уже после первого тайма российская команда уступала 3 мяча. Во второй половине «Эрд» сумел упрочить своё преимущество и сделать запас в 7 мячей перед ответным матчем, который пройдёт 15 ноября на площадке «Кубани». Самой результативной в составе россиянок в первой встрече стала Ярослава Фролова, которая забросила 9 мячей.
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Третий квалификационный раунд
Первые матчи
«Звезда» — «Лада» — 24:36 (14:16).
«Эрд» (Венгрия) — «Кубань» (Россия) — 39:32 (21:17).
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