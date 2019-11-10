Щербакова: первый раз в Китае и не ожидала, что меня здесь все знают

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Китае, после которой она вышла в финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

«Эта победа очень важна для меня, потому что я отобралась в финал Гран-при, это была моя цель в начале сезона. Но больше всего я рада, что получилось выполнить все прыжки. Очень много есть моментов, которые нужно исправлять, есть над чем работать и что улучшать.

Сама не знаю, откуда здесь столько моих болельщиков. Была приятно удивлена. Огромное им спасибо. Всё было так организовано, мне кидали одинаковых медведей и одного большого в произвольной – самая большая моя игрушка. Обязательно повезём его домой.

Удивляться начала ещё летом, когда распределили на этапы и мне начали писать болельщики из Китая: «Мы очень рады, что ты приедешь». Это очень приятно. Я первый раз в Китае и не ожидала, что меня здесь все знают», — сказала Щербакова пресс-службе ФФККР.