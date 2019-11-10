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Фигуристка Щербакова работает над четверным флипом и тройным акселем

Фигуристка Щербакова работает над четверным флипом и тройным акселем
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила, почему начала изучение четверных прыжков с лутца, который считается едва ли не самым сложным элементом.

Анна — первая исполнительница четверного лутца среди взрослых спортсменок. В её произвольной программе два таких прыжка, один из которых в каскаде.

«Изучение прыжков проходит всегда индивидуально. Тройные все тоже начинают прыгать в разном порядке. Когда я учила тройные, у меня порядок был тоже немного странный. Если мне лутц удобнее всего прыгать, то и четверной начала учить лутц.

На тренировках работаю над флипом – будем смотреть, как он пойдёт, может быть, тоже попробую его в программе. Ещё тренируем тройной аксель. Сейчас до финала Гран-при будет чуть больше времени, поэтому буду стараться больше времени уделять новым элементам», — сказала Щербакова пресс-службе ФФККР.

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