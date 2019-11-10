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Генеральный секретарь РФС Алаев: проверка резерва в сборной России удалась

Генеральный секретарь РФС Алаев: проверка резерва в сборной России удалась
Другие / Пляжный футбол 0

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев объяснил, почему было принято решение участвовать сборной России по пляжному футболу в Межконтинентальном кубке не основным составом. Он выразил мнение, что некоторые футболисты, сыгравшие в Дубае, в скором времени могут стать лидерами национальной команды.

«Из-за близости чемпионата мира мы не смогли выступить в Дубае основным составом. Но и Межконтинентальный кубок – один из самых престижных турниров сборных, поэтому возможность отказа от участия даже не рассматривалась. Решили проверить ближайший резерв, и, на мой взгляд, нам это вполне удалось. Ни в одном из матчей сборная России не уступила по игре. Команда показала характер и до последней секунды играла на равных со сборными Испании и Ирана, которые на этом турнире объективно превосходили нас в классе. Тренеры получили пищу для размышлений и анализа, а футболисты – бесценный опыт. Теперь важно правильно им воспользоваться.

Считаю, что в этом составе есть ребята, которые уже могут составить конкуренцию ведущим игрокам сборной, а кое-кого из них я вижу даже лидерами национальной команды в будущем. Но это станет возможным только при правильном отношении к делу и усердной работе», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Юлия Иванова.

Александр Алаев
Александр Алаев
Фото: beachsoccer.com
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