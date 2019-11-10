«Чеховские медведи» уступили «Висле» в матче Лиги чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели пятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче седьмого тура соревнований российская команда уступила польской «Висле» со счётом 28:34.

Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Кирилл Котов, забивший 6 мячей. 5 раз отличился Дмитрий Санталов. 4 гола записал на свой счёт Александр Котов, по 3 – Сергей Марк Косоротов и Виктор Фурцев.

В первом туре соревнований «Чеховские медведи» на своей площадке обыграли «Вислу» со счётом 25:23.

В матче восьмого тура 16 ноября подмосковный клуб на своей площадке примет датскую команду GOG.

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. Седьмой тур

«Висла» (Польша) — «Чеховские медведи» (Россия) – 34:28 (18:15).