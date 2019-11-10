«Чеховские медведи» уступили «Висле» в матче Лиги чемпионов
Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели пятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче седьмого тура соревнований российская команда уступила польской «Висле» со счётом 28:34.
Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Кирилл Котов, забивший 6 мячей. 5 раз отличился Дмитрий Санталов. 4 гола записал на свой счёт Александр Котов, по 3 – Сергей Марк Косоротов и Виктор Фурцев.
В первом туре соревнований «Чеховские медведи» на своей площадке обыграли «Вислу» со счётом 25:23.
В матче восьмого тура 16 ноября подмосковный клуб на своей площадке примет датскую команду GOG.
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. Седьмой тур
«Висла» (Польша) — «Чеховские медведи» (Россия) – 34:28 (18:15).
- 10 ноября 2019
-
21:56
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:29
-
20:10
-
19:30
-
19:24
-
18:44
-
18:31
-
18:11
-
17:46
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
15:06
-
13:54
-
13:33
-
12:46
-
12:18
-
12:16
-
12:03
-
11:47
-
11:47
-
10:41
-
10:05
-
09:46
- 9 ноября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:34
-
21:39
-
21:17
-
20:43
Партнерский контент