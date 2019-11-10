Гачинский: Туктамышева доказала, что она конкурентоспособна

Призёр чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский, который тренировался у Алексея Мишина, высоко отозвался о характере другой воспитанницы того же наставника – Елизавете Туктамышевой.

На этапе Гран-при в Китае Туктамышева сорвала коронный тройной аксель в короткой программе, но сумела реабилитироваться в произвольной, дважды чисто исполнив этот элемент. В итоге Туктамышева стала бронзовым призёром.

«Лиза на самом деле проявляет очень большую волю и характер, потому что после неудачной короткой программы, как говорится, не опустила руки, не стала вытирать сопли. Она собралась и показала всем два отличных тройных акселя в произвольной программе. Да, была небольшая помарка на первом лутце, но дальше она откаталась с настроением, драйвом, положительными эмоциями. Лиза достойно реабилитировала себя после неудачной короткой программы.

Думаю, что Туктамышева в этом сезоне доказала, что она конкурентоспособна. При чистой короткой программе, уверен, шансов у неё будет ещё больше", — приводит слова Гачинского РИА Новости.