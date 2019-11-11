Писеев: потенциал Щербаковой был хорошо известен ещё год назад

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал выход в финал Гран-при 15-летней фигуристки Анны Щербаковой, выигравшей два этапа соревнований: Skate America и Гран-при Китая.

«Ещё год назад был хорошо известен потенциал Щербаковой. Радует, что она начинает его реализовывать на взрослом международном уровне. С каждым прокатом она выступает всё лучше, поэтому её победа в Китае закономерна. Здорово, что все российские молодые фигуристки уверенно дебютируют во взрослом Гран-при и не тушуются перед опытными конкурентками. Речь и об Анне Щербаковой, и об Александре Трусовой, и об Алёне Косторной. Уверен, что в дальнейшем наши девушки будут ещё прибавлять», — приводят слова Писеева «Известия».