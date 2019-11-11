Мужская сборная России выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку

В Монреале (Канада) завершился этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская национальная команда России заняла третье место.

Сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова прошли дистанцию за 6 минут 56,082 секунд. Победу между собой разделили сборные Венгрии и Кореи, показав одинаковый результат — 6.55,968. Четвертое место заняла национальная команда Китая с результатом 6.56,863.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по шорт-треку заняла второе место в эстафете на 3000 м на этапе Кубка мира.



Шорт-трек. Кубок мира. Монреаль (Канада)

Эстафета. Мужчины, 5000 м.

1. Венгрия — 6.55,968

1. Корея — 6.55,968

3. Россия — 6.56,082

4. Китай — 6.56,863