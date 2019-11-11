Мужская сборная России выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку
В Монреале (Канада) завершился этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская национальная команда России заняла третье место.
Сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова прошли дистанцию за 6 минут 56,082 секунд. Победу между собой разделили сборные Венгрии и Кореи, показав одинаковый результат — 6.55,968. Четвертое место заняла национальная команда Китая с результатом 6.56,863.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по шорт-треку заняла второе место в эстафете на 3000 м на этапе Кубка мира.
Шорт-трек. Кубок мира. Монреаль (Канада)
Эстафета. Мужчины, 5000 м.
1. Венгрия — 6.55,968
1. Корея — 6.55,968
3. Россия — 6.56,082
4. Китай — 6.56,863
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