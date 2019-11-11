Трёхкратный призёр ОИ Спицов поступил в магистратуру на тренера по лыжным гонкам

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года российский лыжник Денис Спицов сообщил, что поступил в магистратуру Тюменского государственного университета.

«В нашей жизни никуда без высшего образования. Поэтому я даже не сомневался, идти ли в магистратуру. Выбрал специальность «тренер по лыжным гонкам». Вижу ли себя в будущем в этой роли? Пока не уверен. Возможно, потом буду учиться ещё где-то. Да и заканчивать со спортом ещё долго не планирую.

Сомнений в выборе вуза не было никаких. Я с девятого класса живу в Тюмени, люблю этот город. Так что только ТюмГУ!" — приводит слова Спицова «Тюменская арена».

На Олимпийских играх 2018 года Денис завоевал серебро в эстафете и командном спринте, а также бронзу в гонке на 15 км.