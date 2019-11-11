Орсер: Медведева находится в лучшей форме в жизни
Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира и Европы российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о подготовке своей подопечной к этапу Гран-при в Москве, который пройдёт 15-16 ноября.
«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю её жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий.
Я увижу её в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но каждый день узнаю о том, как у неё дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», — приводит слова Орсера ТАСС.
В текущем сезоне Медведева приняла участие в этапе Гран-при в Канаде. Там она заняла пятое место.
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