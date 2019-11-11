Щербакова: когда смотрела на Липницкую, казалось, это недосягаемый уровень

Российская фигуристка Анна Щербакова, дебютировавшая на взрослом этапе Гран-при в нынешнем сезоне, рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«В фигурное катание меня привели родители в три с половиной года, потому что им занималась моя старшая сестра. Она увидела по телевизору, очень захотела кататься, и меня отдали с ней. Мне очень понравилось, и я, наверное, лет до семи каталась только в удовольствие, не думая вообще ни о чём. Соревнования? Ну ладно, съезжу. Но мне действительно это всё очень нравилось — весёлые программы, какие-то образы показывать.

У меня довольно хорошо получалось, и родители, когда мне было девять, решили, что пора определяться — это останется как хобби или попробуем заниматься профессионально. И тогда решили попробовать перейти в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, она занималась на том же катке. У неё тогда каталась Юлия Липницкая, и мы, когда у нас тренировки были после них, выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются.

Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень. И когда родители сказали, что мы попробуем к ней перейти, я почему-то даже не поверила в это изначально. Но меня взяли в группу. Первое время было очень тяжело, я прыгала только двойные прыжки, очень долго мне не давались тройные. В этот момент я немного застопорилась — все ровесницы уже прыгали их, а я — нет. Это был тяжёлый момент, но потом как-то резко запрыгала всё и сразу», — приводит слова Щербаковой ТАСС.