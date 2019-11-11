Жулин прокомментировал победу Синициной и Кацалапова на Гран-при Китая

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов на этапе Гран-при в Китае. Россияне заняли первое место с результатом 209,90 балла.
«Я доволен тем, как ребята выступили в Китае. Они получали удовольствие от проката и не допустили серьёзных ошибок. Понятно, что нам есть над чем работать и к финалу Гран-при мы будем готовы. Очень хотим выиграть в нынешнем сезоне», — приводят слова Жулина «Известия».
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Российские дуэты Софья Евдокимова/Егор Базин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин заняли шестое и седьмое места соответственно.
- 11 ноября 2019
-
10:06
-
09:54
-
09:45
-
09:09
-
09:02
-
08:59
-
04:36
-
03:55
-
00:33
- 10 ноября 2019
-
23:54
-
22:35
-
21:56
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:29
-
20:10
-
19:30
-
19:24
-
18:44
-
18:31
-
18:11
-
17:46
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
15:06
-
13:54
-
13:33
-
12:46
-
12:18
-
12:16
-
12:03