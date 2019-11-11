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Жулин прокомментировал победу Синициной и Кацалапова на Гран-при Китая

Жулин прокомментировал победу Синициной и Кацалапова на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов на этапе Гран-при в Китае. Россияне заняли первое место с результатом 209,90 балла.

«Я доволен тем, как ребята выступили в Китае. Они получали удовольствие от проката и не допустили серьёзных ошибок. Понятно, что нам есть над чем работать и к финалу Гран-при мы будем готовы. Очень хотим выиграть в нынешнем сезоне», — приводят слова Жулина «Известия».

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Российские дуэты Софья Евдокимова/Егор Базин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин заняли шестое и седьмое места соответственно.

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