Щербакова назвала цель на финал Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при в Китае и рассказала, какие ставит перед собой задачи на финал. После победы на этапе в Китае Щербакова досрочно квалифицировалась в финал Гран-при.

«Было какое-то опустошение после проката, можно сказать, выдохлась. Чувствовала усталость, но при этом была довольна прокатом и тем, как всё закончилось. Сейчас всё-таки уже больше думаю о том, что будет дальше, как будем работать и что исправлять.

Было ли принципиально сразу квалифицироваться в финал? Для меня это было важно, конечно. Хотелось сразу показать, что я могу соревноваться со взрослыми, поэтому очень рада, что всё так получилось.

Какой результат в финале будет приемлемым? Я даже не знаю пока, какие будут участники и какой у меня будет технический набор. Поставлю себе цель откатать программы чисто, а уже дальше — как судьи поставят», — цитирует Щербакову ТАСС.