Щербакова назвала цель на финал Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при в Китае и рассказала, какие ставит перед собой задачи на финал. После победы на этапе в Китае Щербакова досрочно квалифицировалась в финал Гран-при.
«Было какое-то опустошение после проката, можно сказать, выдохлась. Чувствовала усталость, но при этом была довольна прокатом и тем, как всё закончилось. Сейчас всё-таки уже больше думаю о том, что будет дальше, как будем работать и что исправлять.
Было ли принципиально сразу квалифицироваться в финал? Для меня это было важно, конечно. Хотелось сразу показать, что я могу соревноваться со взрослыми, поэтому очень рада, что всё так получилось.
Какой результат в финале будет приемлемым? Я даже не знаю пока, какие будут участники и какой у меня будет технический набор. Поставлю себе цель откатать программы чисто, а уже дальше — как судьи поставят», — цитирует Щербакову ТАСС.
- 11 ноября 2019
-
11:52
-
11:39
-
11:13
-
10:49
-
10:31
-
10:06
-
09:54
-
09:45
-
09:09
-
09:02
-
08:59
-
04:36
-
03:55
-
00:33
- 10 ноября 2019
-
23:54
-
22:35
-
21:56
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:29
-
20:10
-
19:30
-
19:24
-
18:44
-
18:31
-
18:11
-
17:46
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
15:06
-
13:54