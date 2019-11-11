Олимпийская чемпионка Валентина Огиенко включена в Зал славы волейбола

Олимпийская чемпионка 1988 года, чемпионка мира 1990 года, четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Валентина Огиенко включена в Зал славы волейбола в Холиоке (США), сообщает официальный сайт «Уралочки-НТМК». Совет директоров Зала славы проголосовал за именитую спортсменку единогласно.
«В первую очередь хочу поблагодарить моих родителей. Также хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работала. Конечно, это Николай Васильевич Карполь, который мне очень много дал. Каждый из моих тренеров отдавал мне и команде частичку себя. Огромное спасибо девочкам, которые всегда были со мной.
Наша команда (сборная) состояла иногда на 60, иногда на 70, а иногда и на 100 процентов из игроков «Уралочки». Нельзя быть великим игроком вне великой команды», – сказала Огиенко.
В составе сборной Огиенко также стала трёхкратным серебряным призёром Олимпиад (1992, 2000, 2004), трёхкратной чемпионка Игр доброй воли (1986, 1990, 1994), двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (1994, 1998), серебряным (1989) и дважды бронзовым (1985, 1991) призёром Кубка мира, серебряным призёром мирового Гран-при (1998), двукратный серебряным (1983, 1987) и бронзовым (1995) призёром чемпионатов Европы, бронзовым призёром Всемирного кубка чемпионов (1993).
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