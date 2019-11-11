Кацалапов: не смогли показать в произвольном танце лёгкость и широту катания

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, прокомментировал результат этапа Гран-при в Китае. Кацалапов и Синицына выиграли этап Гран-при.
«В коротком танце мы настраивались на позитив, на светлый и добрый танец. Хотели быть открытыми друг другу и зрителям. Мы и ставили его так, чтобы он был простым и понятным всем. Думаю, 80% задач мы выполнили на этот период. Короткой программой мы остались довольны.
Произвольный танец, во-первых, получился технически не очень чистым, мы не смогли показать ту лёгкость, объём и широту катания, которые задумали. Но мы не расстраиваемся, мы по-спортивному разозлились, что не получилось.
Неважно, что у нас сейчас не будет времени что-то доработать до Гран-при России, мы уже готовы – много тренировались и делали очень хорошие прокаты. Поэтому мы знаем, как должна выглядеть произвольная программа. Мы отдадим себя, чтобы через неделю получился хороший прокат и произвольной, и короткой», — сказал Кацалапов в интервью ФФКР.
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