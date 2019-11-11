Елистратов — о победе на этапе Кубка мира: моя тактика была просто отличной

Российский шорт-трекист Семён Елистратов прокомментировал победу на этапе Кубка мира в Монреале (Канада). Российский спортсмен занял первое место на дистанции 1000 метров. Также он стал бронзовым призёром в эстафете на 5000 метров на этом этапе Кубка мира.

«Я счастлив. Это был действительно хороший забег (на 1000 метров). Моя тактика была просто отличной, это было потрясающе. Надеюсь, на следующем этапе я буду в лучшем состоянии», — цитирует Елистратова пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Следующий этап Кубка мира по шорт-треку будет проходить в Нагое (Япония) с 29 ноября по 1 декабря.

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года.