Дворкович назвал призовой фонд матча за шахматную корону в 2020 году
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о подготовке к проведению матча за титул чемпиона мира в 2020 году. Дворкович подтвердил, что на матч за мировую шахматную корону претендуют Аргентина и ОАЭ.
«В ФИДE пришло два письма с желанием провести матч за первенство мира в 2020 году. Первый претендент — это Дубай, второй — Аргентина. Мы сейчас находимся в процессе обсуждения с этими кандидатами. Призовой фонд турнира будет порядка двух миллионов евро», — приводит слова Дворковича ТАСС.
Действующим чемпионом мира по шахматам является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Пока соперник Карлсена неизвестен, он определится по итогам турнира претендентов, который состоится весной 2020 года в Екатеринбурге.
Подписан договор о проведении в Екатеринбурге шахматного турнира претендентов
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