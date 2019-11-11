Евгения Медведева представила новый показательный номер. Видео

Стало доступно видео тренировочного проката нового показательного номера двукратной чемпионки мира и Европы, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, российской фигуристки Евгении Медведевой.

Танец на песню американской исполнительницы Билли Айлиш “idontwannabeyouanymore” поставил для спортсменки канадский хореограф Джои Рассел. Прокат номера был отснят на катке «Крикет-клаб» в Торонто, где Медведева второй год тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Номер будет впервые представлен публике на этапе Гран-при в России, который пройдёт в ближайший уик-энд в Москве.

Ранее Медведева уже выступила на этапе Гран-при Skate Canada, где из-за провала в короткой программе заняла только пятое место.

Видео нового показательного номера Евгении Медведевой доступно на сайте Первого канала.