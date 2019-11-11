Бывший тренер Фараха обжаловал в CAS дисквалификацию за допинг

Американский тренер Альберто Сазалар подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.
Вместе с Салазаром апелляцию также подал и сотрудничавший с тренером эндокринолог Джеффри Браун. Обе апелляции зарегистрированы CAS. Решения будут приняты не раньше марта 2020 года.
Салазар и Браун были обвинены в том, что использовали смеси из препаратов на основе L-карнитина для повышения уровня тестостерона у своих подопечных. Кроме того, Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, угрожая разрывом спонсорского контракта. Салазар руководил компанией Nike Oregon Project, которая была закрыта после скандала с нарушением антидопинговых правил. О дисквалификации Салазара и Брауна стало известно 1 октября.
Самым известным воспитанником Салазара являлся британский бегун Мо Фарах, который занимался у тренера с 2011 по 2017 год. За это время легкоатлет стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.
- 11 ноября 2019
-
17:57
-
17:36
-
17:27
-
16:37
-
16:06
-
15:55
-
15:00
-
14:11
-
13:49
-
13:40
-
13:26
-
12:54
-
12:47
-
12:05
-
11:52
-
11:39
-
11:13
-
10:49
-
10:31
-
10:06
-
09:54
-
09:45
-
09:09
-
09:02
-
08:59
-
04:36
-
03:55
-
00:33
- 10 ноября 2019
-
23:54
-
22:35
-
21:56
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:45