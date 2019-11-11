Бывший тренер Фараха обжаловал в CAS дисквалификацию за допинг

Американский тренер Альберто Сазалар подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.

Вместе с Салазаром апелляцию также подал и сотрудничавший с тренером эндокринолог Джеффри Браун. Обе апелляции зарегистрированы CAS. Решения будут приняты не раньше марта 2020 года.

Салазар и Браун были обвинены в том, что использовали смеси из препаратов на основе L-карнитина для повышения уровня тестостерона у своих подопечных. Кроме того, Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, угрожая разрывом спонсорского контракта. Салазар руководил компанией Nike Oregon Project, которая была закрыта после скандала с нарушением антидопинговых правил. О дисквалификации Салазара и Брауна стало известно 1 октября.

Самым известным воспитанником Салазара являлся британский бегун Мо Фарах, который занимался у тренера с 2011 по 2017 год. За это время легкоатлет стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.