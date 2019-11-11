Президент ФИДЕ назвал имена возможных российских участников турнира претендентов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал российских гроссмейстеров, которые в марте 2020 года имеют шансы выступить на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Победитель соревнований проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. На турнире выступят восемь шахматистов. В настоящий момент это право завоевали американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

«На участие в турнире претендентов могут рассчитывать три российских шахматиста: Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Я не вижу, чтобы кто-то ещё мог ворваться в этот ряд. Мы не будем влиять на этот процесс, выбор участника-номинанта от принимающей турнир страны находится полностью в компетенции Федерации шахмат России. В рамках тех правил отбора, которые установила ФИДЕ.

Сергей Карякин? Он нигде уже не может войти в число претендентов. К сожалению, конечно, но не может», — приводит слова Дворковича РИА «Новости».