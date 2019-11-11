Щербакова поделилась фотографией подарков от китайских болельщиков

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографию всех своих подарков, которые она получила после Гран-при Китая.

Ранее 15-летняя спортсменка выиграла этап, который прошёл в Чунцине. Эта победа позволила фигуристке первой из россиянок квалифицироваться в Финал Гран-при.

«Вот и закончился мой второй взрослый этап Гран-при в Китае, увидимся в Турине на финале. Огромное спасибо за это хочу сказать всей нашей большой команде, которая делает всё возможное для достижения таких результатов. И, конечно, я очень хочу поблагодарить своих замечательных болельщиков, которые подарили мне невероятные эмоции на этих соревнованиях. P.S. Медведь успешно доставлен домой», — написала Щербакова в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Щербаковой в «Инстаграме».

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