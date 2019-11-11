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Вольник Долаев лишён серебра Европейского юношеского фестиваля за мельдоний

Вольник Долаев лишён серебра Европейского юношеского фестиваля за мельдоний
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Рустам Долаев лишён серебряной медали, которую завоевал в весовой категории до 51 кг на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, сообщает Inside the Games.

При исследовании допинг-пробы Долаева, взятой на этих соревнованиях, было обнаружено, что образец россиянина содержал мельдоний, запрещённый к использованию Всемирным антидопинговым агентством.

На Европейском юношеском фестивале в Баку Долаев в финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 51 кг уступил Канану Гейбатову из Азербайджана. Серебряным призёром вместо россиянина станет Константин Чирилов из Молдавии. А бронза молдаванина будет вручена Отару Мамулашвили из Грузии.

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