Вольник Долаев лишён серебра Европейского юношеского фестиваля за мельдоний

Российский борец вольного стиля Рустам Долаев лишён серебряной медали, которую завоевал в весовой категории до 51 кг на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, сообщает Inside the Games.

При исследовании допинг-пробы Долаева, взятой на этих соревнованиях, было обнаружено, что образец россиянина содержал мельдоний, запрещённый к использованию Всемирным антидопинговым агентством.

На Европейском юношеском фестивале в Баку Долаев в финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 51 кг уступил Канану Гейбатову из Азербайджана. Серебряным призёром вместо россиянина станет Константин Чирилов из Молдавии. А бронза молдаванина будет вручена Отару Мамулашвили из Грузии.