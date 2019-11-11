Глава ВАДА: видно, что данные Московской лаборатории подверглись манипуляциям

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди рассказал о данных Московской лаборатории, полученных ВАДА от России в январе 2019 года. Передача этой базы была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.

«Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. Представляете, сколько это — 24 терабайта? Много. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.

Ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, скоро представят доклад. Тогда мы назовём рекомендации. Догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но, если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде. То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение, следовать ли им, идти ли в суд и так далее.

Но в этот раз есть большое отличие — у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьёй, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представить доказательства. Надеюсь, это может стать началом периода восстановления доверия. Всё будет зависеть от судебного постановления, которое претворять в жизнь будут уже другие люди — организаторы крупных спортивных мероприятий, к примеру. Надеюсь, это позволит нам двигаться дальше и может положить начало восстановлению доверия в спорте, а не концентрироваться на российском допинге. Однако должен заметить, что исполком обычно склонен поддерживать рекомендации, составленные комитетом по соответствию», — приводит слова Риди RFI.