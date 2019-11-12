Ягудин: сейчас такое время, когда женщины сказали мужикам: «Отодвиньтесь»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин охарактеризовал современное состояние одиночного фигурного катания в России. Последние мужские победы остались в том времени, когда за лидерство боролись он сам и Евгений Плющенко.

«Сейчас такое время, когда женщины сказали мужикам: «Отодвиньтесь, дайте мне руль: я поехала за медалями». Мужчины немножко отошли на второй план. Спорт молодеет. Если мы берём фигурное катание, то средний возраст, например, мужчин, которые выигрывали (опять же, берём наших) – 21-22 года. Кулик, Урманов, Плющенко и я именно в этом возрасте выигрывали Олимпийские игры. Девчонки наши сейчас выигрывали и в 15, и в 16 лет.

Буквально недавно на одном из турниров Александра Трусова сделала четыре четверных! Я в самый разгар своей карьеры со страхом шёл на второй четверной, и это было в самом начале программы, когда, не дай Бог, лишний раз куда-то повернуться, чтобы были силы прыгнуть. Нельзя искусственно сдерживать прогресс. Если ты в 15-16 лет готов или готова показывать и бить рекорды – вперёд! Они уже могут, им это по силам, потому что они воспитывались по-другому. Я уверен, что пройдет ещё n-ное количество лет, и мы увидим пятерной прыжок», — приводит слова Ягудина «Мир24».