Вяльбе — о возможном отстранении России от ОИ-2022: была и буду оптимисткой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от Олимпийских игр. Вяльбе призналась, что сохраняет оптимизм, несмотря на появляющиеся слухи.

«Читаю ли новости про Московскую лабораторию? Конечно, что-то достаточно удивительно, но, считаю, это не моё дело. Есть руководители, пусть они сами разбираются. Мы-то точно понятия не имеем, что это такое, что там происходило и происходило ли вообще. Нам нужно обзавестись иммунитетом, чтобы отфильтровывать ненужное, потому что последние годы прошли нелегко, было потрачено много нервов, сил. Каждый должен заниматься своим делом.

Я всегда была оптимисткой, буду ей и считаю, что всё должно быть хорошо. Всё должно разрешиться положительным образом. Кто-то должен поставить жирную точку во всей этой грязной и никому не понятной истории», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».