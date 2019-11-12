Колобков ответил главе РУСАДА на слова о мире иллюзий

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал сложившуюся ситуацию с данными московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заподозрило российскую сторону в изменении данных. После этого глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о масштабных проблемах и возможных серьёзных санкциях в отношении российского спорта. Также Ганус заявил, что Колобков «живёт в мире иллюзий».

«Ни в одном документе слово «манипуляции» не фигурирует. Есть несоответствия в базах данных: какие-то файлы, по мнению привлечённых ВАДА экспертов, были удалены. Наши эксперты считают, что файлы есть, никаких удалений не производилось. Есть, в общем, разная интерпретация.

Мы обязаны донести свою точку зрения понятно и убедительно. И мы обязаны понимать, что за нами стоит армия российских спортсменов, что от нас зависит их будущее. И это спортсмены, которые, прямо скажем, совсем неплохо выступают в последние два года, добиваются настоящих прорывов, как в той же спортивной гимнастике.

Живу в мире иллюзий? А я никогда так не жил», — цитирует Колобкова «Коммерсантъ».