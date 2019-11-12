Гендиректор ФФККР не уверен, что Коляда примет участие в чемпионате России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил сомнение в том, что российский фигурист Михаил Коляда примет участие в чемпионате страны.

В октябре 2019 года Коляда перенёс операцию в связи с хроническим синуситом. Из-за операции ему пришлось отказаться от участия в серии Гран-при.

«У него была операция. Что касается участия в чемпионате России — тут я не уверен», — цитирует Когана ТАСС.

Чемпионат России будет проходить в декабре 2019 года в Саранске. Коляда — бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года.

Сам Коляда говорил, что после операции ему предстоит в течение месяца проходить реабилитацию. Во время восстановления фигуристу будет запрещено тренироваться.