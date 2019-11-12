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Капитан сборной России по регби подписал контракт с ЦСКА

Капитан сборной России по регби подписал контракт с ЦСКА
Другие / Прочие виды спорта 0

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев продолжит карьеру в регби-клубе ЦСКА. Московский клуб уже провёл официальную церемонию подписания контракта с игроком. Официальное мероприятие проходило на «ВЭБ Арене».

«Сегодня у нас подписание известного игрока, для нас это весомое событие, Вася — игрок с международным опытом. У нашего клуба серьёзные амбиции, задачи и мы очень рады, что Василий пополнит наши ряды и поможет клубу ставить высокие цели», — передаёт слова главного тренера ЦСКА Дениса Королёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артемьев в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира, который проходил в Японии. Россияне выбыли после группового этапа, потерпев четыре поражения.

Василий Артемьев
Василий Артемьев
Фото: «Чемпионат»
Артемьев: задача сборной России по регби — победа на чемпионате Европы
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