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Президент регби-клуба ЦСКА рассказал, сколько будет зарабатывать Артемьев

Президент регби-клуба ЦСКА рассказал, сколько будет зарабатывать Артемьев
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин прокомментировал подписание контракта с капитаном сборной России Василием Артемьевым. Москвичи объявили о переходе игрока сегодня, 12 ноября.

«Для ЦСКА мы сформулировали цели, у нас есть чёткая стратегия, мы планируем стать чемпионами и стремимся к этому.

Мы за один год прошли первый дивизион, в этом году вышли в Высшую лигу и выиграли её. Появление Василия — знаковое событие.

Важнейшая цель, которую преследует клуб, — самоокупаемость. Это амбициозная задача. Мы рассчитываем на Василия и надеемся, что он поможет нам в реализации всех задач.

Мы хотим раскрыть условия контракта, чтобы развеять все сомнения. Мы считаем, что должно быть всё адекватно. Контракт Василия на два года и зарплата составит 200 тысяч рублей в месяц.

Регби-клуб ЦСКА ставит задачу представлять нашу страну в еврокубках, в международных турнирах. Ещё мы серьёзно готовимся к Кубку вызова», — передаёт слова Митрюшина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Капитан сборной России по регби подписал контракт с ЦСКА
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