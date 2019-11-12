Вяльбе — о проблемах с визами США: специально никто палки в колёса не вставляет

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что организации удастся решить вопрос с визами для российских лыжников на американские этапы Кубка мира.
«Это сложная история, но до этого мы её как-то разрешали. Уже сейчас мы думаем, какое приблизительно количество и какие люди поедут, потому что очень дорогостоящие этапы. В прошлом году были мелкие проблемы у Большунова, он делал визу в Норвегии, нам и FIS помогала. Если нужно, мы и с канадцами, и с американцами общаемся. Есть визовые правила, мы их соблюдаем, стараемся делать заранее. Люди помогают, специально никто палки в колеса не вставляет. Мы, что касается рабочих моментов, также идём навстречу тем же норвежцам», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
Ранее стало известно, что московский «Спартак» может отказаться от участия в предсезонном турнире во Флориде (США) из-за проблем с американскими визами для футболистов.
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