Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года состоится в России, сообщает ТАСС со ссылкой на члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко. В настоящее время на проведение турнира претендуют Казань и Нижний Новгород.
«На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в Будапеште, 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это 100%. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерения принять турнир, он пройдёт в Нижнем Новгороде», — сказал Власенко.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит раз в два года. Россия ещё ни разу не принимала этот турнир. При этом Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2013 году. В столице Татарстана этот турнир состоится вновь уже в 2025 году.
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