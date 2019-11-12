Дериглазова, Сидорова и Ромашина претендуют на Национальную спортивную премию

Пресс-служба Министерства спорта России назвала претенденток на получение Национальной спортивной премии. На почётную награду будут претендовать чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и олимпийская чемпионка в фехтовании Инна Дериглазова.
Сидорова на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в 2019 году завоевала золотую медаль. Ромашина выиграла три медали высшей пробы на чемпионате мира по водным видам спорта в 2019 году. Дериглазова с мирового первенства в 2019 году увезла две золотые медали.
Премия учреждена правительством РФ в 2010 году. Победитель будет определён с помощью народного голосования, а также мнения экспертного совета. Лауреатов объявят 12 декабря 2019 года на торжественной церемонии.
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