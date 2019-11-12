Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Логинов, Буров и Чупков — номинанты Национальной спортивной премии

Логинов, Буров и Чупков — номинанты Национальной спортивной премии
Другие / Водные виды спорта 0

Пресс-служба Министерства спорта России назвала претендентов на получение Национальной спортивной премии. На почётную награду будут претендовать двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров и бронзовый призёр Олимпийских игр в плавании Антон Чупков.

За звание тренера года поборются хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и тренер легкоатлетки Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова.

Премия учреждена правительством РФ в 2010 году. Победитель будет определён с помощью народного голосования, а также мнения экспертного совета. Лауреатов объявят 12 декабря 2019 года на торжественной церемонии.

Дериглазова, Сидорова и Ромашина претендуют на Национальную спортивную премию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019