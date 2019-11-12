Логинов, Буров и Чупков — номинанты Национальной спортивной премии

Пресс-служба Министерства спорта России назвала претендентов на получение Национальной спортивной премии. На почётную награду будут претендовать двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров и бронзовый призёр Олимпийских игр в плавании Антон Чупков.

За звание тренера года поборются хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и тренер легкоатлетки Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова.

Премия учреждена правительством РФ в 2010 году. Победитель будет определён с помощью народного голосования, а также мнения экспертного совета. Лауреатов объявят 12 декабря 2019 года на торжественной церемонии.