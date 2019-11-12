Панков планирует поехать с женской сборной России по волейболу на ОИ-2020

Российский специалист Вадим Панков сообщил, что планирует поехать с женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В сентябре 2019 года, перед Кубком мира по волейболу, Панков оставил национальную команду, сославшись на проблемы со здоровьем. В итоге со сборной работал итальянец Серджио Бузато. Под его руководством россиянки заняли третье место на турнире.

«Меня никто не увольнял, я являюсь главным тренером национальной команды. По состоянию здоровья я не ездил на Кубок мира, но хотел бы продолжить работу, такое желание есть. 14 ноября я буду отчитываться на президиуме федерации, которая и примет решение о моём будущем», — приводит слова Панкова ТАСС.

Ранее стало известно, что российские волейболистки попросили оставить Бузато на посту главного тренера.