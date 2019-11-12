Ласицкене предложила свои услуги сборной России по футболу

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на новость, согласно которой главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пытается уговорить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду к чемпионату Европы 2020 года.
Ласицкене заявила, что готова занять место в воротах сборной России, если Акинфеев откажется вернуться в команду. К посту в «Инстаграме» легкоатлетка прикрепила видео, на котором она, находясь в воротах, отбивает мяч, летящий в угол, ногой. Запись Ласицкене сопроводила хэштегом #НогаЛасицкене.
«Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернётся к Евро-2020, могу попробовать сыграть», — написала в своём «инстаграме» легкоатлетка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ласицкене.
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