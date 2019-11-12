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Панков будет работать с молодёжными сборными России по волейболу

Панков будет работать с молодёжными сборными России по волейболу
Другие / Волейбол 0

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал слова бывшего главного тренера женской сборной России Вадима Панкова. Специалист заявил, что планирует поехать с национальной командой на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ранее Панков оставил пост главного тренера, сославшись на проблемы со здоровьем. Его место занял итальянец Серджо Бузато.

«Решением президиума Панков был освобождён от должности по его же заявлению. Что касается слов о том, что контракт не расторгнут, как такового и не было контракта в узком понимании этого слова. Вадим Анатольевич остаётся работать в федерации с молодёжными сборными, он остаётся куратором молодёжных команд, как и ранее. Возможно, он это имел в виду. Специалист с таким богатом опытом, конечно, нужен нам в предолимпийский сезон», — цитирует Яременко РИА «Новости».

Панков планирует поехать с женской сборной России по волейболу на ОИ-2020
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