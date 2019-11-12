Звёздный игрок НФЛ обвинил Трампа в поражении университетской команды

Игрок клуба НФЛ (американский футбол) «Балтимор Рэйвенс» Марк Ингрэм заявил, что президент США Дональд Трамп виноват в поражении команды университета Алабамы от команды университета Луизианы. Сам Ингрэм является воспитанником университета Алабамы.

Трамп присутствовал на студенческом матче, который собрал более 100 тыс. зрителей. Алабама неожиданно уступила сопернику, считавшемуся аутсайдером, со счётом 41:46.

«Я обвиняю в поражении Трампа! Как только его показали на игре, у нас всё пошло не так», — написал в своём «твиттере» Ингрэм.

Любопытно, что после того, как на экране показали Трампа, один из игроков Алабамы допустил результативную ошибку. Поэтому отчасти слова Ингрэма действительно имеют смысл.