Кацалапов: никогда не будем рассчитывать на благосклонность судей

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, поделился эмоциями от победы на этапе Гран-при в Китае.

«Стали ли судьи благосклоннее? Вы знаете, мы, может, где-то на уровне подсознания понимаем, что да, так оно и есть. Но мы никогда не будем на это рассчитывать, потому что это просто глупо. Нужно кататься, и я считаю, что на лидерских позициях надо выступать так, чтобы всем остальным хотелось где-то повторить, смотреть и тянуться за лидерами. Как это делали и продолжают делать французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Мы развиваемся, у нас в прошлом году было классное танго, а в этом — тоже очень крутая, но ещё не «вычищенная» до конца короткая программа. И мы хотим кататься так, чтобы на самом деле быть лидерами без помощи каких-то сверхсил и чего-либо ещё.

Тяжёлый прокат в Китае? Если брать в расчёт мои личные ощущения, то у меня была какая-то тяжесть в ногах. Такого не было вообще ни на одной тренировке при прокате произвольной программы с начала сезона. Я не могу сказать, что нам не хватило физической силы или чего-то ещё, мы были отлично настроены, всё хорошо получалось.

Может быть, это была акклиматизация… Не знаю, но я никогда не буду делать скидку на акклиматизацию или недосып. Мы приехали на соревнования, а это значит, что мы суперзаряжены и суперготовы. И это было правдой», — цитирует Кацалапова ТАСС.