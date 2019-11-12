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Ласицкене не удивлена, что не попала в номинацию «спортсменка года» от IAAF

Ласицкене не удивлена, что не попала в номинацию «спортсменка года» от IAAF
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене призналась, что была готова к тому, что её не включат в список финалисток премии «спортсменка года» по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, ранее IAAF).

«Мы изначально предполагали, что я не попаду в топ-5, так что ни капли не удивлена. Считаю, что ни один российский легкоатлет не выиграет награду IAAF (World Athletics), пока ВФЛА не будет восстановлена в своих правах. А до этого ещё очень далеко. Да и в принципе планов поехать на гала-вечер в Монако у нас и не было. Сейчас я ещё в отпуске, а с 22 ноября приступлю к тренировкам. Впереди олимпийский год, так что сейчас уже не до церемоний», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

Ласицкене в сезоне-2019 одержала победу на мировом первенстве в Дохе и стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В октябре её назвали легкоатлеткой года в Европе.

Ласицкене нет в списке финалистов на звание легкоатлетки года по версии IAAF
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