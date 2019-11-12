Ласицкене не удивлена, что не попала в номинацию «спортсменка года» от IAAF

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене призналась, что была готова к тому, что её не включат в список финалисток премии «спортсменка года» по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, ранее IAAF).
«Мы изначально предполагали, что я не попаду в топ-5, так что ни капли не удивлена. Считаю, что ни один российский легкоатлет не выиграет награду IAAF (World Athletics), пока ВФЛА не будет восстановлена в своих правах. А до этого ещё очень далеко. Да и в принципе планов поехать на гала-вечер в Монако у нас и не было. Сейчас я ещё в отпуске, а с 22 ноября приступлю к тренировкам. Впереди олимпийский год, так что сейчас уже не до церемоний», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».
Ласицкене в сезоне-2019 одержала победу на мировом первенстве в Дохе и стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В октябре её назвали легкоатлеткой года в Европе.
- 12 ноября 2019
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:43
-
12:33
-
12:22
-
12:08
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:03
-
09:03
-
00:46
-
00:39
-
00:11
- 11 ноября 2019
-
23:04
-
22:28
-
22:15
-
21:56
-
21:50