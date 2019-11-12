Тренер Ласицкене: Мария заслужила приз лучшей спортсменке года в лёгкой атлетике

Российский тренер Юрий Борзаковский выразил мнение, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заслужила звание лучшей спортсменки года в лёгкой атлетике.
«Она более чем заслужила быть в этом списке. Она единственная, кто трижды подряд выиграл в прыжках в высоту на чемпионатах мира. Там было голосование, и голоса, видимо, ушли другим претендентам. У Маши всё впереди. В любом случае, титул чемпионки мира — это самое главное, а такая премия, скорее, бонус. Сейчас Маша отдыхает, затем приступит к подготовке к следующему сезону», — цитирует Борзаковского РИА «Новости».
Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Напомним, в 2019 году Мария победила на мировом первенстве в Дохе (Катар) и впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».
- 12 ноября 2019
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:43
-
12:33
-
12:22
-
12:08
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:03
-
09:03
-
00:46
-
00:39
-
00:11
- 11 ноября 2019
-
23:04
-
22:28
-
22:15
-
21:56
-
21:50