Тренер Ласицкене: Мария заслужила приз лучшей спортсменке года в лёгкой атлетике

Российский тренер Юрий Борзаковский выразил мнение, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заслужила звание лучшей спортсменки года в лёгкой атлетике.

«Она более чем заслужила быть в этом списке. Она единственная, кто трижды подряд выиграл в прыжках в высоту на чемпионатах мира. Там было голосование, и голоса, видимо, ушли другим претендентам. У Маши всё впереди. В любом случае, титул чемпионки мира — это самое главное, а такая премия, скорее, бонус. Сейчас Маша отдыхает, затем приступит к подготовке к следующему сезону», — цитирует Борзаковского РИА «Новости».

Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Напомним, в 2019 году Мария победила на мировом первенстве в Дохе (Катар) и впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».