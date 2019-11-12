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Тренер Ласицкене: Мария заслужила приз лучшей спортсменке года в лёгкой атлетике

Тренер Ласицкене: Мария заслужила приз лучшей спортсменке года в лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский тренер Юрий Борзаковский выразил мнение, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заслужила звание лучшей спортсменки года в лёгкой атлетике.

«Она более чем заслужила быть в этом списке. Она единственная, кто трижды подряд выиграл в прыжках в высоту на чемпионатах мира. Там было голосование, и голоса, видимо, ушли другим претендентам. У Маши всё впереди. В любом случае, титул чемпионки мира — это самое главное, а такая премия, скорее, бонус. Сейчас Маша отдыхает, затем приступит к подготовке к следующему сезону», — цитирует Борзаковского РИА «Новости».

Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Напомним, в 2019 году Мария победила на мировом первенстве в Дохе (Катар) и впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».

Ласицкене нет в списке финалистов на звание легкоатлетки года по версии IAAF
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