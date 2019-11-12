Туктамышева, Самодурова и Константинова представят Россию на турнире в Загребе
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова и призёр Универсиады Станислава Константинова выступят на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия). Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
В мужском одиночном катании примут участие россияне Артур Даниелян, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.
На соревнования среди спортивных пар заявлены Карина Акопова/Максим Шагалов, Алиса Ефимова/Александр Коровин. В соревнованиях танцевальных пар выступят Софья Евдокимова/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин.
Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря.
Напомним, ранее Туктамышева заняла третье место на Гран-при Китая, Самодурова — пятое.
Туктамышева: прикольно, что я самая старшая одиночница в мире
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