Фигуристы Морозова и Багин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России

Фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли первое место в танцах на льду на четвёртом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.
Вторыми стали Ксения Конкина и Павел Дрозд. Призовую тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,61
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 181,00
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 136,47
4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 131,29
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 123,93
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 120,94
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 100,24
Произвольный танец
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 118,51
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 111,36
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 84,05
4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 77,41
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 74,82
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 72,22
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 57,93
Ритм-танец
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 76,10
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 69,64
3. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 53,88
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 52,42
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 49,11
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 48,72
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 42,31.
- 12 ноября 2019
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:43
-
12:33
-
12:22
-
12:08
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:03
-
09:03
-
00:46
-
00:39
-
00:11
- 11 ноября 2019
-
23:04
-
22:28
-
22:15
-
21:56
-
21:50