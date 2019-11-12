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Фигуристы Морозова и Багин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России

Фигуристы Морозова и Багин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли первое место в танцах на льду на четвёртом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Вторыми стали Ксения Конкина и Павел Дрозд. Призовую тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцы на льду. Итоговое положение

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,61
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 181,00
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 136,47
4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 131,29
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 123,93
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 120,94
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 100,24

Произвольный танец

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 118,51
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 111,36
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 84,05
4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 77,41
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 74,82
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 72,22
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 57,93

Ритм-танец

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 76,10
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 69,64
3. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 53,88
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 52,42
5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 49,11
6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 48,72
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 42,31.

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