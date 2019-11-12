Фигуристы Морозова и Багин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России

Фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли первое место в танцах на льду на четвёртом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Вторыми стали Ксения Конкина и Павел Дрозд. Призовую тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,61

2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 181,00

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 136,47

4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 131,29

5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 123,93

6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 120,94

7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 100,24



Произвольный танец



1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 118,51

2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 111,36

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 84,05

4. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 77,41

5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 74,82

6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 72,22

7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 57,93



Ритм-танец



1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 76,10

2. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 69,64

3. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский – 53,88

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 52,42

5. Влада Павленина/Александр Алексанян – 49,11

6. Алёна Пономарёва/Андрей Карелин – 48,72

7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев – 42,31.